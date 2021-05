Napoli-Spalletti, un altro indizio che lo porterà in azzurro

Il Napoli è concentrato per le prossime partite di campionato, dove vorrà confermare la zona Champions, ma pensa al futuro tecnico, che non sarà Gattuso sulla panchina azzurra, perciò si guarda altrove, dove sembra Spalletti in vantaggio sulla concorrenza. Secondo i colleghi di calciomercato.it un altro indizio è che il tecnico di Certaldo vuole la conferma in rosa di Lobotka, calciatore che avrebbe le caratteristiche che piacciono all’allenatore ex Inter e Roma. Allegri invece si allontana, visto che piace al Real Madrid, prossima destinazione, visto l’imminente addio di Zidane.

La Redazione