Mercato – Via due difensori, tra i gioielli di famiglia per DeLa c’è un incedibile

Con o senza la Champions, saranno tante le novità nel caso in cui non ci sia un dietrofront su Gattuso. Dunque, se uscirà dal vicolo cieco in cui è finito dopo aver deciso di non offrire il rinnovo del contratto a Ringhio e volterà pagina, magari tuffandosi tra le braccia incantate di Massimiliano Allegri (che prima di valutare altre offerte attende l’esito del casting del Real Madrid), De Laurentiis cambierà anche molte pedine. Insomma, fine ciclo. Ormai certo che non verranno rinnovati gli ingaggi in scadenza: saluteranno Hysaj e Maksimovic ma anche uno o due big, a seconda delle offerte che arriveranno dal mercato. Fabian, Koulibaly, Zielinski, Lozano, Di Lorenzo e Osimhen sono i gioielli di famiglia e garantiscono plusvalenze milionarie e quindi – solo il nigeriano è incedibile – De Laurentiis ascolterà ogni proposta. Senza dire di no a prescindere.

P. Taormina (Il Mattino)