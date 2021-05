Massimo Donati (ex calciatore): “Fiorentina-Napoli? Conteranno le motivazioni”

“Tra Fiorentina e Napoli a fare la differenza saranno le motivazioni. Stesso discorso per Juve-Inter, ma Pirlo dovrà fare i conti con l’ansia da fallimento”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Massimo Donati. L’ex centrocampista di Atalanta e Milan sarà al Franchi per commentare la partita per Dazn. “È possibile che Iachini possa fare spazio a qualche calciatore poco utilizzato il Napoli invece si gioca tanto. Sarà bello vedere sfidarsi a suon di gol Vlahovic e Osimhen, due attaccanti di futuro avvenire”. Occhi puntati anche su Juve-Inter di domani. “La Juve avrà il timore di non poter centrare la Champions questa eventualità sarebbe più grave di un fallimento. Conte non regalerà nulla, inoltre non si è lasciato benissimo con la Juve. Prima dire addio a Gattuso ci penserei bene il suo è stato un lavoro fantastico. Al suo posto dovrà arrivare un allenatore in grado di cogliere almeno gli stessi risultati di Gattuso”.

La Redazione