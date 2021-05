La squadra azzurra oggi non corre, vola. Gattuso in Viola? Passo indietro

Ha una condizione fisica e atletica incredibile, frutto di una preparazione fatta bene col preciso obiettivo di arrivare in fondo al massimo. Nelle ultime due partite non c’è stato un giocatore sotto tono. Anche in questo Gattuso ha fatto un passo avanti, affidandosi a una struttura di preparatori e osservatori di ottimo livello. Se nelle prime esperienze era lui l’unico riferimento, salendo di categoria ha costruito uno staff di fiducia. Così quel medianaccio che faceva a sportellate con chiunque ha lasciato il posto a un tecnico che studia e si aggiorna. Lascerà Napoli a fine stagione. Dicono che sia il primo obiettivo di Commisso. Sarebbe un passo indietro per un allenatore che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivato in Europa e va in una squadra che non ci arriva da cinque anni. A meno che la Fiorentina non voglia tornare a quei livelli. A. Polverosi (CdS)