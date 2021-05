Il Villarreal chiede 30 milioni di euro per il partner di Albiol

Occorre puntellare la difesa. Con gli addii di Maksimovic ed Hysaj, Koulibaly sul mercato ed il dubbio Ghoulam, il reparto arretrato degli azzurri è uno di quelli in cui bisognerà immettere nuovi elementi. Per far ciò, come si legge su La Gazzetta dello Sport, nel mirino degli azzurri è finito il compagno di reparto di Raul Albiol al Villarreal, Pau Torres. La valutazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Il difensore, fin alista Europa League, avrebbe già destato l’interesse di alcuni big club del calibro di Real e United. Due rivali non da poco per eventuali trattative di mercato.