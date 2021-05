Il Napoli a Firenze con poche novità rispetto all’Udinese

Rispetto al 5-1 con l‘Udinese l’unica novità dovrebbe essere la staffetta a centrocampo tra Demme e Bakayoko. Poi in attacco ci dovrebbe essere Lozano e non Politano e sulla sinistra ancora Hysaj. Difficile che possa tornare Ospina ma resta comunque in piedi il ballottaggio con Meret che appare nettamente favorito. Koulibaly non andrà neppure in panchina. Gattuso ha iniziato a avvertire i suoi, ma senza esagerare perché è ancora il momento di non alzare la tensione: anche sotto il profilo mentale la squadra è stanca per la lunga rimonta. «Continuiamo a fare quello che abbiamo fatto. Non pensiamo agli altri», ha detto ieri alla ripresa degli allenamenti. Oggi la lunga seduta tattica. Non bisogna prendere sottogamba la Fiorentina: vero che ha conquistato la salvezza ma vorrà riscattare i 6 gol della partita di andata. P. Taormina (Il Mattino)