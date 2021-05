Gattuso in un Hotel a pochi metri da ….quello di Sarri. Vedrà Juve/Inter con la squadra

In tanti hanno ironizzato sulla frase di Sarri del 2018 che spiegò: «Solo chi ha giocato ha capito cosa ho voluto dire». Ma in ogni caso, il Napoli non ci è più tornato nel fatidico albergo da quella volta. Il primo a rinnegarlo fu proprio Carlo Ancelotti, che chiese e ottenne di essere ospitato a Coverciano la stagione dopo. Dalla serie, non è vero ma ci credo. E lo stesso ha fatto Gattuso: l’hotel del ritiro prima della gara con la Fiorentina domani sera, dove si vedrà tutti assieme Juventus-Inter (ironia della sorte, proprio lo stesso incrocio che costò lo scudetto tre anni fa) è a poche centinaia di metri dal fatidico hotel del 2018, sempre a due passi dalla Leopolda in ogni caso. Stavolta il Napoli è padrone assoluto del proprio destino: qualunque sia il risultato, tutto è nelle proprie mani. Quindi, i sentimenti pure sono differenti. In ogni caso già ieri Gattuso ha iniziato a provare la formazione che scenderà in campo contro i viola. La Fiorentina che potrebbe far parte del suo futuro. Ma non adesso. P. Taormina (Il Mattino)