“Frecciata” di Conte alla Juventus: “Scudetto? Chi lo avrebbe detto… A Torino per i tre punti”

Domani pomeriggio all’Allianz Stadium, si giocherà il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Per i bianconeri vale tanto per il discorso Champions, i nerazzurri vorranno onorare la sfida. In conferenza stampa le parole di Antonio Conte. “Vittoria dello scudetto? Chi lo avrebbe detto… Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, staccando tante concorrenti e dimostrato tutta la nostra forza. In campionato ogni partita vale tre punti, sia che affronti i più forti, ma anche le ultime in classifica. Il successo dell’andata? Ci ha dato la consapevolezza della nostra forza, dovremo dare il massimo fino alla fine, tutte e 38 le gare vanno giocate al meglio sempre e comunque”.

La Redazione