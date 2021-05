[Formazioni] Fiorentina-Napoli, dubbio Dragowski. Ballottaggio Lozano-Politano

Domenica nel lunch-match di Firenze, i padroni di casa già salvi, affronteranno il Napoli, per la penultima giornata di campionato. La squadra viola allenata da Iachini, potrebbe non contare sul portiere Dragowski, per problemi muscolari, pronto Terracciano. Probabile ritorno di Venuti a destra, di Castrovilli a centrocampo e Ribery alle spalle di Vlahovic. In casa azzurra ritorno di Demme a centrocampo, mentre c’è il ballottaggio Lozano-Politano.

Fonte: CdS