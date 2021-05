Firicano, ex Fiorentina: “Fiorentina-Napoli? Sulla carta non ci sono dubbi”

Aldo Firicano, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Udinese, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Fiorentina-Napoli? Sulla carta non ci sarebbero dubbi. Gli azzurri arrivano con grande fiducia, con la possibilità di continuare a fare punti in un momento d’oro. La squadra di Gattuso ha molte certezze, le incognite le ha la Fiorentina: con la salvezza in tasca resta il dubbio sulla sua prestazione, se giocherà con spensieratezza e fornirà una grande partita, o se sarà appagata per aver raggiunto l’obiettivo stagionale. Koulibaly? È un top player di livello assoluto. È un difensore che sposta gli equilibri a favore della sua squadra e non solo in fase difensiva. È molto bravo anche nell’impostare la manovra, ad andare via palla al piede ed a fare incursioni in attacco segnando anche qualche gol. Tra Fabian e Koulibaly? Se dovessi sacrificare uno dei due, probabilmente, venderei più il centrocampista spagnolo. Sono entrambi calciatori molto forti, ma il Napoli a centrocampo ha tanti giocatori di qualità che potrebbero rimpiazzarlo, e, soprattutto, sul mercato, mezzale come lui si possono trovare, mentre centrali difensivi dalla caratura internazionale come Koulibaly sono più rari”.