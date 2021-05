Da Zielinski a Insigne, gli uomini Champions di AdL

In attesa delle ultime due gare, dove il Napoli cercherà di completare l’opera con l’ingresso in Champions League, il club azzurro ha già una lista di incedibili per la prossima stagione. Lozano, detto “Chucky”, dopo un anno complicato, si è ripreso la scena, con 11 reti in campionato e ottimi spunti in velocità. Osimhen, ne ha passate tante, tra infortuni, Covid e trauma cranico, un investimento molto alto, ora sta finalmente spiegando le ali. Piotr Zielinski ha trovato finalmente la quadra dal punto di vista tattico. Ha realizzato in tutto 10 reti tra campionato ed Europa League e ben 11 assist. Infine Lorenzo Insigne, anche lui è tra gli incedibili per la prossima stagione, ma su di lui c’è la questione rinnovo che bisognerà affrontare e sarà il tema della prossima sessione estiva.

La Redazione