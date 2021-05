Da Firenze – Due dubbi per Iachini e Napoli che parte favorito

Con il pareggio di Cagliari, la Fiorentina si è matematicamente salvata, ma ci sono ancora due gare da disputare per chiudere la stagione. Domenica nel lunch-match la squadra viola affronterà il Napoli e dai nostri microfoni le parole del direttore di fiorentinanews.com Stefano Del Corona. “Domenica mattina gli azzurri partono con i favori del pronostico, per le motivazioni e per un altro motivo. La tifoseria della Fiorentina preferirebbe i partenopei in Champions, piuttosto che la Juventus. Senza contare che domani si scioglieranno i dubbi di formazione. Sono a rischio per il match il portiere Dragowski e il trequartista Ribery. Anche Bonavantura non è al 100%”.

La Redazione