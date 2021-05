Calcio in tv – Sky esclusa, verso il nulla di fatto in Lega

L’assemblea della Lega di oggi rischia di finire con un altro niente di fatto. I presidenti delle formazioni di A si ritroveranno in video conferenza per l’assegnazione del pacchetto 2, quello delle 3 partite in coesclusiva, ma è già stato stabilito da una precedente assemblea che la proposta di Sky non sarà presa in considerazione se il gruppo di Santa Giulia non rinuncerà agli atti processuali ovvero al ricorso contro l’assegnazione dei diritti per il prossimo triennio a Dazn. L’offerta di Sky per il pacchetto 2 scadrà stasera a mezzanotte e dunque, se stamani Sky non farà un passo indietro sotto il profilo della battaglia legale, o se non arriverà la decisione del tribunale sul tema (improbabile), si andrà verso una seconda non assegnazione.

Fonte: CdS