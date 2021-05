Calcio in tv – La novità potrebbe essere il “lunedì” in chiaro

Nella partita infinita del calcio in Tv, tra assemblee di lega e pacchetti da assegnare, spunta l’ipotesi che la partita del lunedì sera di Serie A potrebbe essere trasmessa in chiaro. In questo caso in corsa potrebbe tornare anche Mediaset che si era detta interessata solo se avesse potuto usufruire dell’opzione “in chiaro”. Per cambiare il bando serve l’ok di 12 società. Esiste però anche un’altra alternativa per la modifica del pacchetto 2 ovvero l’inserimento degli highlights degli altri sette incontri, così da permettere a Sky di realizzare trasmissioni di approfondimento. L’altro tema, non in programma nell’ assemblea di oggi, è quello avanzato negli ultimi giorni da Gravina per la riduzione del numero delle squadre della A a 18. «E’ l’inizio di un dibattito, di un confronto sereno tra le parti che porterà a una sintesi» ha detto ieri l’ad della Lega De Siervo. Convincere tutti non sarà facile, ma la Figc preme e non vuole aspettare il 2024.