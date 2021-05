Avversario Napoli – In dubbio Dragowski. Due recuperi per Iachini

La Fiorentina, con la matematica salvezza, ottenuta con il pari di Cagliari, può dirsi soddisfatta, come ha scritto su Instagram Venuti: “Molti ci davano per spacciati e ci vedevano in B, ma sul campo abbiamo dimostrato il nostro valore. Contenti della salvezza raggiunta”. Oggi il presidente Commisso in conferenza illustrerà il futuro del club viola, mentre Iachini dovrà scegliere l’undici da mandare in campo contro il Napoli. Dubbio in porta per Dragowski, problema muscolare per il polacco, pronto Terracciano in caso di forfait. Per il resto Castrovilli in vantaggio su Amrabat, mentre Ribery agirà da trequartista dietro Vlahovic.

La Redazione