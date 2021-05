AdL ha fissato i prezzi per Koulibaly e Fabian Ruiz

Il Napoli, come molti grandi club, è da sempre una bottega cara, i gioielli sono in vendita, ma il prezzo è sempre molto alto, in tempo di mercato. Il presidente De Laurentiis, quest’estate considera molti calciatori incedibili e due che sono richiesti. Si tratta di Kalidou Koulibaly e del centrocampista Fabian Ruiz. Per il senegalese il prezzo si aggira intorno ai 60/65 milioni, per lo spagnolo invece il doppio di quando fu acquistato (30 milioni la clausola), ovvero 60. Non un euro in meno o in più, vendere e non svendere, è la legge del mercato e di AdL.

La Redazione