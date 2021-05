Zaccagni, l’agente: “Con il Napoli discorsi fatti a gennaio, ora è tutto fermo”

L’ex azzurro Fausto Pari, agente di Zaccagni, giocatore da un bel po’ nei radar del Napoli, è intervenuto alla trasmissione “Si gonfia la rete” trasmessa sulle frequenze di Radio Marte:

“Chi va in Champions? Una bella lotta, c’è un po’ di pepe nelle ultime giornate. La Juventus si è complicata la vita con la sconfitta in casa contro il Milan, il Napoli lo vedo bene. Nel cammino delle ultime 8-9 domenica a parte il Cagliari ha solo vinto. Osimhen? Era partito benissimo, poi il COVID-19, poi l’infortunio: di fatto il Napoli non l’ha avuto per 4 mesi. Invece da quando è rientrato è migliorato sempre di più. Se il Napoli lo avesse avuto per tutta la stagione avrebbe già blindato la zona Champions League. Ci va messo dentro anche l’infortunio di Mertens.

Zaccagni? Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni. Già l’anno scorso ha fatto il salto di qualità, quest’anno è cresciuto moltissimo. E’ un po’ calato nella seconda parte ma la stagione è complessa. Secondo me lui può giocare con compiti più offensivi ma è una mezzala, può giocare anche sottopunta. Può giocare in ogni ruolo del centrocampo e anche nel 4-2-3-1 anche se non nei 2 di centrocampo. Può fare assist ai compagni, li ha sempre fatti.

Mercato? Non è ancora partito, facciamo finire la stagione, vediamo anche dove saranno le squadre e che tipo di budget avranno. Prossimo allenatore del Napoli? Non lo so, no so nemmeno cosa faccio tra 2 ore. Il Napoli è ancora su Zaccagni? Giocatore che piace ma al momento è tutto fermo, sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli cambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà.

