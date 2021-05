UFFICIALE – Ilaria Mauro dell’Inter operata al ginocchio

L’Inter dovrà fare a meno in queste ultime due gare di campionato dell’attaccante Ilaria Mauro. La calciatrice ha dovuto sottoporti a un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva laterale al ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito, come spiega anche la stessa Mauro sui social, che la terrà ferma per i prossimi due mesi. Ecco le prime parole della punta nerazzurra: “Intervento chirurgico di meniscectomia selettiva laterale al ginocchio sinistro perfettamente riuscito!!! Ringrazio il Dottor Piero Volpi e la Dottoressa Giulia Carimati. Ringrazio lo staff medico-sanitario , tecnico e dirigenziale dell’Inter. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, le mie compagne di squadra ed i tifosi per il sostegno mai mancato!!!”

Fonte: inter.it