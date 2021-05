Superlega, dalle parole ai fatti: la Uefa fa partire l’inchiesta

Dalle parole ai fatti. La Uefa ha scelto di avviare un procedimento. In merito al progetto Superlega si indagherà su una potenziale violazione delle regole interne alla federcalcio europea. Non è chiaro quali siano i reati ipotizzati, ma lo statuto proibisce, tra l’altro, qualsiasi «raggruppamento o alleanza» tra club senza autorizzazione. Tra le sanzioni previste dallo stesso testo, le più pesanti sono «l’esclusione dalle competizioni in corso e/o future» e, per i dirigenti, «il divieto di qualsiasi attività legata al calcio». Nei confronti delle nove società (tra queste Inter e Milan) che hanno presto abbandonato l’idea, l’Uefa ha scelto la via del dialogo, mentre per Real Madrid, Barcellona e Juventus, quasi ostinate nel loro proseguire, pare che le cose potrebbero essere più difficili e le sanzioni più pesanti. Intanto, Javier Tebas, presidente della Liga spagnola: «Dietro a tutto questo c’è Infantino, il presidente della Fifa, gliel’ho detto anche di persona».

Fonte: Il Mattino