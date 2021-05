SERIE B FEMMINILE – Pari a Como per il Brescia di Calcaterra

È l’ultima emozione di una partita combattuta e ben giocata dalle Leonesse, che conquistano così un punto prezioso nella corsa alla salvezza: obiettivo ora ancora più vicino e che le biancoblu proveranno a conquistare nella trasferta di domenica in casa del già promosso Pomigliano.

LE INTERVISTE – Coach Maria Macrì è naturalmente soddisfatta sia per la prestazione che per il risultato: «Abbiamo fatto un’ottima partita conquistando un punto importante e giusto per quello che si è visto in campo ed è sicuramente buono per la nostra classifica. Siamo partite forte e non abbiamo concesso nulla al Como fino al loro gol, e in generale la squadra ha sempre cercato di giocare e non si è abbattuta dopo gli svantaggi, quindi anche dal punto di vista caratteriale ci sono state ottime risposte da parte di tutte ragazze, che hanno giocato con grande voglia ed intensità . Sicuramente non meritavamo di perdere».

Domenica si va a Pomigliano: «Sì, giocandocela come facciamo sempre e senza paura, con la voglia di andare a fare risultato e conquistare la salvezza matematica». Cristina Merli era rimasta vittima a metà primo tempo di un colpo alla testa che per qualche istante aveva fatto preoccupare i presenti in tribuna: medicata dai sanitari del 118 e dallo staff del Brescia per lei un taglio sulla parte destra della testa che comunque non le ha impedito di tornare in campo e dare il suo contributo. «Sto bene dai, mi ero spaventata anche io lì per lì perché era uscito

tanto sangue, invece era solo un taglietto fortunatamente». Sulla partita: «Sapevamo della forza del Como e abbiamo fatto la nostra partita. Siamo state brave a fare quello che ci eravamo prefissate e sicuramente peccato per essere andate in svantaggio perché sarebbe stata un’altra partita».

Quanto pesava quel rigore? «Tanto, devo essere sincera. Poi le mie compagne mi hanno incitata e spronata a calciarlo, nonostante la botta in testa, e quindi sono andata». Il gol del 2- 1 del Como poteva tagliare le gambe al Brescia, invece la squadra ha ricominciato a giocare trovando poi il pari. «Sì, anche per ché quel gol è arrivato che non mancava molto alla fine però abbiamo reagito e mantenuto le distanze giuste senza sbilanciarsi, e poi Sofia ha trovato un grande gol».

Come contro la Lazio, per Sofia Pasquali ha trovato un gol decisivo nei minuti finali con una conclusione dalla distanza: «Sono contenta, perché segnare quasi allo scadere è sempre una grande soddisfazione e soprattutto per

ché ci ha aiutate a conquistare un punto importantissimo. Certo, ne avremmo meritati di più perché abbiamo giocato gran parte della gara nella metà campo del Como, però siamo contente del punto e andiamo avanti così». Un punto che dà fiducia e che avvicina alla salvezza: «Siamo consapevoli che dobbiamo ancora

raggiungere l’obiettivo, quindi già da domenica scenderemo in campo per dare il massimo per conquistarlo». Importante lo spirito della squadra mostrato durante tutta la gara: «Sicuramente il gol del 2-1 è stato una bella botta, però non abbiamo mollato e questo era l’importante».

Riozzese Como-Brescia 2- 2