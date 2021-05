SERIE B – Cittadella-Brescia 1-0, Proia porta i veneti alla sfida contro il Monza

Da quest’oggi sono iniziati i play-off di serie B, per decretare la terza squadra che salirà in massima serie assieme a Empoli e Salernitana. Il Cittadella si conferma squadra ostica per la categoria, avendo eliminato il Brescia per 1-0. Decide la sfida Proia che di testa sfrutta il cross di Rosafio. Nella ripresa provano gli ospiti a pareggiare la partita con Karasic, respinge con i piedi in angolo Kastrati. I veneti ora affronteranno in semifinale il Monza.

CITTADELLA – BRESCIA 1 – 0

Marcatori: 39′ pt Proia

CITTADELLA: Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori (C), Branca (24′ st Gargiulo); Vita (24′ st Pavan); Tsadjout (36′ st Baldini), Beretta (18′ pt Rosafio (36′ st Ogunseye)). A DISPOSIZIONE: Maniero, Perticone, Camigliano, D’Urso, Gargiulo, Smajlaj, Pavan, Mastrantonio, Cassandro. Allenatore: Roberto Venturato

BRESCIA: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Labojko (43′ st Palek), Van De Looi (18′ st Pajac), Jagiello (18′ st Ragusa); Bjarnason; Aye, Donnarumma. A DISPOSIZIONE: Andreanacci, Mateju, Semprini, Bisoli, Papetti. Allenatore: Josep Clotet

ARBITRO: Ivano PEZZUTO (Lecce)

Assistenti: Pagliardini (Arezzo) e Palermo (Bari)

IV Uomo: Amabile (Venezia)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Mondin (Treviso)

NOTE:

Ammoniti: Adorni, Branca, Donnarumma.

Espulsi: nessuno

Angoli: 6 – 6

Recupero: 1′ e 4’

Spettatori: porte chiuse