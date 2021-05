Serie A/Il Crotone batte l’Hellas e si toglie dall’ultimo posto

CROTONE-HELLAS VERONA

La 36a giornata di Serie A si conclude con il posticipo serale tra Crotone e Hellas Verona, i calabresi ormai retrocessi vogliono onorare la competizione, i veneti invece ormai fuori dall’obiettivo Europa vuole ritrovare la vittoria.

PRIMO TEMPO

Pronti via il Crotone passa subito in vantaggio. Errore difensivo di Gunter, che fa ripartire in contropiede Simy, serve Ounas che di sinistro batte Pandur. 1-0. Al 17′ ancora Ounas sfiora il raddoppio su un azione personale dalla sinistra, fa partire il tiro ma è bravo Pandur a respingere. Veona poco pericoloso in avanti, e Crotone che aggredisce alto. Al 30′ il Verona vicino al pari, punizione di Lazovic al centro Dawidowicz stacca di testa ma Cordaz con un grande intervento evita il gol. All’intervallo è 1-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Crotone più in difficoltà con l’Hellas che cerca il pari. Al 57′ pallone filtrante di Zaccagni per l’inserimento di Dimarco che calcia forte, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta. Poco incisivo l’Hellas ed al 72′ il Crotone raddoppia. Contropiede fulminante dei calabresi con Ounas, serve sulla sinistra Messias che calcia di sinistro e batte Pandur. All’87’ il Verona però rientra in partita e prova a pareggiarla. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Gunter stacca di testa, il pannone è deviato da Molina che devia alle spalle di Cordaz. Finisce così 2-1.

TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; P. Pereira(72’Cuomo), Messias, Cigarini(76’Zanellato), Benali, Molina; Ounas(92’Petriccione), Simy. All.: Cosmi.

A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Luperto, Rojas, Zanellato, Rispoli, Petriccione, Di Carmine, Vulic, Riviere.

HELLAS VERONA (3-4-2-1):Pandur; Dawidowicz(45’Faraoni), Günter, Ceccherini(57’Dimarco); Rüegg(70’Lasagna), Tamèze(45’Salcedo), Ilić, Lazović; Baràk, Zaccagni(70’Colley); Kalinić. All.: Juric.

A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Veloso, Faraoni, Salcedo, Çetin, Magnani, Sturaro, Bessa, Colley, Lasagna.

STADIO:Ezio, Scida, Reggio Calabria.

ARBITRI: Massimi, Berti – Nuzzi, IV: Marchetti, VAR: Sacchi, AVAR: Di Vuolo.



RETI: 2’Ounas(C), 75’Messias(C), 87′ aut. Molina(C).

NOTE: Ammonito Marrone(C), Magallan(C), Tameze(V), Pereira(C)

Rec.+1, +3.

A cura di Antonio Bisesti