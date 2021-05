Schillaci: “Osimhen? Credo che Napoli possa essere la piazza ideale per consacrarsi definitivamente”

Anche Totò Schillaci è affascinato dal ruolo del nigeriano nel Napoli. «È partito male ma finalmente ora sta crescendo: è diventato fondamentale nel reparto offensivo del Napoli. È un giocatore importante nel pressing e non si risparmia mai. Credo che Napoli possa essere la piazza ideale per Osimhen per crescere e consacrarsi definitivamente. Anche quando il Napoli era al sesto posto non ho mai dubitato che con quell’organico non potesse riuscire nella scalata Champions». B. Majorano (Il Mattino)