RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La Champions, chiave per il futuro del Napoli”

Nel corso della trasmissione di ieri sera a Radio Marte, condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Spalletti? Il valore del tecnico non si discute, i risultati e il successo con lo Zenit per il campionato, parlano per lui. Sull’aspetto caratteriale, sicuramente non sempre è dei migliori, ma al tempo stesso potrebbe dare una verve all’intera piazza, perciò sarebbe adatto per dare internalizzazione al club. Sono d’accordo con Raffaele che servirebbe continuità al progetto tecnico, non fa una grinza. Con Gattuso il rapporto si è incrinato dalla sconfitta di Verona, perciò ad oggi è difficile che ci possa essere una riconciliazione. Il mercato estivo? E’ ovvio che il traguardo della Champions, sarebbe la chiave per la conferma di alcuni calciatori. Darebbe la spinta per il rinnovo di Insigne, con più semplicità. Su Koulibaly e Fabian Ruiz, dipende da eventuali offerte che possono arrivare dall’estero. Per lo spagnolo il Napoli chiede 60 milioni, il doppio di quanto lo pagò la clausola rescissoria”.

La Redazione