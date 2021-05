Premier League – Tracollo M.United, risorge Liverpool, tonfo Chelsea

Ultimi recuperi e primi anticipi in Premier League. Altro crollo casalingo pesante del Manchester United, che dopo il ko con il Leicester perde anche con il Liverpool per 4-2 nel recupero della 34ª giornata. Red Devils sempre secondi, successo pesantissimo invece del Liverpool, che va a -4 punti dalla zona Champions League. Complice lo stop del Chelsea, che cade 1-0 in casa con l’Arsenal nel derby di Londra nell’anticipo della 36ª giornata e scivola al quarto posto in classifica. Rallenta anche l’Everton, che fa 0-0 a Birmingham con l’Aston Villa nella 19ª giornata, aggancia il Tottenham al sesto posto ma vede proprio l’Arsenal avvicinarsi ora a -1 punto. Successo infine del Southampton, che stende 3-1 il Crystal Palace nell’ultimo recupero della 32ª giornata