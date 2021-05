Per De Paul, il Napoli inizia a fare sul serio

Martedì sera non è certo stata la migliore performance di Rodrigo De Paul in campionato, anzi, non ha mai inciso in zona offensiva e si è fatto anticipare da Lozano sulla terza rete. Tuttavia l’asso argentino dell’Udinese è entrato ufficialmente sul taccuino del d.s. Giuntoli. Il vice-presidente dei friulani Campoccia non si nascose nelle scorse settimane: “La società azzurra ci ha chiesto Rodrigo, la sua valutazione è intorno ai 35 milioni”. Ora è diventato un obiettivo del Napoli e di AdL e non si esclude che possa esserci qualcosa a livello di trattativa quest’estate.

La Redazione