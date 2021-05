Napoli-Zaccagni, un indizio social che fa ben sperare

Martedì sera il Napoli ha vinto con un secco 5-1 contro l’Udinese e conserva il quarto posto con un punto avanti sulla Juventus. Il tutto, con il destino sempre nei piedi, in questo caso della squadra azzurra, però il mercato è sempre un pensiero fisso. Nel mondo dei social, ci sono indizi che fanno ben sperare come ad esempio per Mattia Zacccagni. Il jolly dell’Hellas Verona, avrebbe messo un like alla vittoria dei partenopei, poi rimosso. Sarà poco, ma nel mondo del mercato, anche questo è un indizio da non prendere sotto gamba.

La Redazione