MERCATO DIFESA – Nome nuovo da Lisbona per il terzino sinistro

Il Napoli deve ancora conquistare la zona Champions, mancano ancora due partite per certificare il traguardo, però si inizia a pensare al futuro e in modo particolare al ruolo di terzino sinistro. Piace Nuno Tavares Mendes dello Sporting Lisbona, ha 19 anni, bravo in fase di spinta ma anche nel difendere. Ovviamente sarebbe da vedere come calciatore in un campionato più tattico come quello italiano. Il costo del calciatore lusitano non è altissimo, sui 20 milioni e il club partenopeo potrebbe presto affondare il colpo nelle prossime settimane.

La Redazione