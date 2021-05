Mauro: “Secondo me non può esistere neanche in futuro un paragone Cavani/Osimhen”

Il paragone tra Cavani e Osimhen al momento, però, non convince l’ex azzurro Massimo Mauro. «Secondo me non è a quei livelli. Tecnicamente Victor è molto acerbo. Non sono sicuro che possa diventare un giocatore come Cavani. Certo, ha cuore e voglia e si vede, ma le caratteristiche sono chiare: quando è stato male fisicamente è andato molto in difficoltà. Se vuole crescere deve fare la guerra per tutta la partita: sbattersi e correre. Di sicuro può migliorare. Perché ha dimostrato di essere un giocatore che sa fare reparto. Fisicamente mi diverte: è dinoccolato, sembra tira e molla e quando parte in progressione è piacevole da vedere oltre che efficace. La cosa che più mi piace è il fatto che la squadra riesca a procurargli lo spazio da sfruttare: Gattuso è stato furbo e bravo nel cercare di creare un gioco perfetto per fargli attaccare lo spazio. Nello stretto fa fatica, ma se ha campo e può correre è eccezionale». B. Majorano (Il Mattino)