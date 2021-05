Malfitano, giornalista: “Il Napoli non deve farsi condizionare da Juve-Inter”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole: “Non conferma di Gattuso certa al 100%. Se dovessimo considerare il campo bisognerebbe fare a Gattuso un contratto di 5 anni ma sono subentrate questioni personali tra un dirigente di calcio padre padrone che si è scontrato spesso con gli allenatori. Lui ha avuto problemi un po’ con tutti gli allenatori, con Reja addirittura si arrivò quasi alle mani. Si chiuderà il rapporto per una questione personale. Non far giocare le squadre che battagliano per le stesse posizioni per me è offensivo. Il Napoli non dovrà farsi condizionare dal risultato di Juventus-Inter. Non parliamo di Scudetti o alberghi perché quelle sono cose di fantasia popolare. Questo campionato però ancora una volta presenta una falla nell’organizzazione delle partite”.