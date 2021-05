Il Mattino – La proposta di DeLa non arriva per Gattuso, il tempo è scaduto

Per Rino Gattuso il tempo è quasi scaduto. In cuor suo (anche se non lo ammetterà mai) ha sperato in un segnale distensivo fino alla settimana scorsa, si augurava in un gesto di riavvicinamento di De Laurentiis che lo ponesse spalle al muro e lo convincesse a riflettere se mettere da parte i dissapori per provare a continuare a stare insieme anche nella prossima stagione sulla panchina del Napoli.

Quasi certamente avrebbe detto di no lo stesso, ferito nell’orgoglio. Ma fino a ieri, nulla è successo. C’è poco su cui riflettere per Ringhio perché al momento non c’è alcuna proposta del Napoli per la sua permanenza. Di quel contratto che dal 12 gennaio è in un cassetto della Filmauro si sono perse le traccia. Allo studio costose alternative: Allegri o Spalletti. Ma piace anche Inzaghi, che la Lazio non vorrebbe lasciar andare via. P. Taormina (Il Mattino)