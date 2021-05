Iachini, Fiorentina: “Il Napoli rifila gol a tutti, è la squadra del momento”

Il prossimo impegno degli azzurri sarà a Firenze. La squadra viola è reduce da un pareggio in quel di Cagliari, utilissimo per far muovere la classifica in una zona non proprio felicissima. Il tecnico gigliato, Iachini, si tiene ben stretta una Fiorentina imbattuta da cinque turni (due vittorie, contro Verona e Lazio, e tre pari contro Juventus, Bologna e, ieri, Cagliari) e, soprattutto, si gode la difesa inviolata per il secondo turno consecutivo, aspettando l’esame di maturità, domenica al Franchi col Napoli. «Adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno, incontreremo la squadra del momento, che rifila a tutti gli avversari, ogni volta, diversi gol. E noi dovremo essere pronti».

CdS