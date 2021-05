Fonatana, giornalista: “Sulla vicenda Setti bisogna attendere gli sviluppi delle indagini”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Matteo Fontana, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Sulla vicenda Setti non ancora si possono dare pareri definitivi, bisogna attendere gli sviluppi delle indagini. Per il momento il Verona e lo stesso Setti non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale. In Italia episodi di questo genere sono purtroppo all’ordine del giorno, ma il Verona per ora sembrerebbe una parte lesa, per cui è difficile immaginare che possa incorrere in qualche sanzione. Di certo, la società scaligera deve fronteggiare un grosso danno d’immagine e anche sul mercato può risultare complicato intrattenere trattative”