ESCLUSIVA – A. Caruso (sind. Castel di Sangro): “Le ultime sulle possibili date del ritiro e sulle gare amichevoli”

In attesa di conoscere il destino del Napoli, per il discorso Champions League, si pensa al futuro per i prossimi ritiri estivi. Novità importanti per il prossimo a Castel di Sangro. Il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso è stato intervistato dal nostro ilnapolionline.com.

Per il prossimo ritiro del Napoli, si sanno le date per Castel di Sangro? “Ovviamente non solo ufficiali, però posso già escludere che non ci sarà il ritiro nel mese di Luglio. Sulle date ti dico che più o meno sarà dal 3 al 12 Agosto. Il nostro obiettivo è rendere Castel di Sangro e l’Abruzzo in generale, Covid-free, per avere quanti più tifosi a disposizione per seguire la squadra, a differenza della passata stagione”.

A livello di organizzazione, come si sta muovendo la macchina organizzativa di Castel di Sangro? “L’auspicio di tutti è che a livello di curva pandemica, la situazione sia fluida, per far sì di poter aere quanti più tifosi a Castel di Sangro. C’è anche da monitorare il piano vaccinale, che per fortuna sta procedendo al meglio, visto anche il minor numero di casi delle ultime settimane. In più vorremmo aprire lo stadio “Patini” a 5 mila spettatori, di più dello scorso anno che furono oltre mille sugli spalti”.

Essendo probabilmente pochi i giorni di ritiro, meno di 10 in tutto, si sanno più o meno quante amichevoli giocherà il Napoli? “Il Napoli probabilmente giocherà amichevoli internazionali all’estero, perciò penso che a Castel di Sangro sono previste un paio di partite con compagini locali. Lo scorso anno più o meno ce ne furono due, il triangolare e il match contro il Teramo. Credo che più o meno sarà così anche quest’anno”.

A Castel di Sangro com’è la situazione pandemica a livello di Covid-19? “Come accennavo prima, ci sono 100 casi di positivi, dati in calo rispetto alle scorse settimane. Non si esclude che a breve si possa passare alla zona bianca, visto i dati che sono migliorati. L’auspicio è che poi possa migliorare fino al ritiro del Napoli. Cercheremo di creare un’organizzazione per rendere il tutto confortevole, ma sempre nel pieno rispetto delle regole”.

Ad inizio Agosto sentiremo a Castel di Sangro la musichetta Champions? “Incrociamo le dita, non solo per le gare del Napoli, ma anche per le gare delle nostre rivali. Il trend in casa azzurra sembra avviato verso i primi 4 posti, la squadra gioca bene e sono contento per Gattuso. Incrociamo le dita, perché sarebbe un traguardo più che meritato per i partenopei”.

