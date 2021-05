DIFESA – A Firenze con il ballottaggio Meret-Ospina

Il Napoli, dopo la squillante vittoria contro l’Udinese, oggi tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della trasferta di Firenze. Il gruppo di mister Gattuso è davvero molto concentrato, nonostante il silenzio stampa, ma non vuole lasciare nulla al caso. Contro i viola allenati da Iachini, ballottaggio in porta Meret-Ospina, riserva che verrà sciolta solo a poche ore dalla gara in Toscana. Per il resto Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra e poi Manolas-Rrahmani, come scelta obbligata.

La Redazione