Di Ciommo, avvocato: “Ecco come potrebbe fare Lotito ad iscrivere la Salernitana al prossimo campionato di Serie A”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il professore Francesco di Ciommo, avvocato esperto di trust: “Dal 1992 in Italia è entrata in vigore la normativa dell’AIA sul trust, che era stata ratificata già nel 1989. Per quanto riguarda il blind trust, invece, in Italia non c’è alcuna normativa specifica. L’attuale proprietà della Salernitana, per poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A, potrebbe intestare la società a un soggetto prescelto, definito trustee. Se fossi l’avvocato di Lotito e Mezzaroma, sceglierei un trustee che abbia la mia fiducia e quella della FIGC, in modo da tutelare il mio bene e scongiurare un possibile conflitto d’interessi”