De Laurentiis/Lotito pare essere l’unica alleanza che regge ancora

Quella con Lotito è un’ alleanza blindata. Nell’ultima informale riunione tra presidenti della serie A le “sette sorelle” sono diventate tre. Fiorentina, Napoli e Lazio in questo strano braccio di ferro con Lega e Figc. Sui fondi De Laurentiis ha dichiarato guerra a Dal Pino, ovvio che adesso i rapporti siano gelidi tra lui e i vertici della Lega Calcio, che pure aveva sostenuto per la rielezione appena pochi mesi fa. Nel mirino di De Laurentiis da tempo c’è anche Gravina. Il patron del Napoli da tempo insegue progetti particolari: sogna di staccare la Serie A dalla Federcalcio e renderla autonoma con arbitri propri e una organizzazione differente. E in alternativa auspica la riduzione dei club partecipanti a 14 squadre se non a 12. Non ha mai nascosto le proprie incomprensioni con i vertici del calcio italiano. Ha glissato quando si è trattato di ipotizzare sanzioni alla Juventus per aver fondato la Superlega. E ora si prepara a un altro scontro, ovviamente sempre al fianco di Lotito: perché è evidente che sulle multiproprietà si rischiano altre sfuriate. Gravina è stato chiaro: «Non ci saranno altre deroghe alle deroghe». De Laurentiis con Lotito appare sempre più in minoranza nel calcio italiano.

Il Mattino