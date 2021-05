Il Napoli si giocherà nelle prossime due giornate il posto in Champions League, con la trasferta di Firenze di domenica mattina. Il giornalista Carlo Alvino esprime il suo pensiero su twitter. “Massimo rispetto nei confronti della Fiorentina(che si è salvata a due giornate dal termine)ma il Napoli di questo finale di campionato non teme niente e nessuno. Non andiamo dietro a biscotti torte e dolciumi vari…siamo il Napoli. Non ce n’è per nessuno e nun c’accire nisciuno!”.

La Redazione