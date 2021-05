Per il campionato della Florentia, non semplice come stagione, si pensa già al futuro, soprattutto per la guida tecnica. Il buon pareggio interno contro l’A.s. Roma lancia un segnale confortante, ma per la prossima stagione, si pensa a Roberto Castorina. Quest’anno ha fatto un ottimo lavoro con la squadra Primavera, facendo crescere le giovani del vivaio toscano e quindi sarà lui a guidare la compagine neroverde. L’ufficialità arriverà nelle prossime settimane.

La Redazione