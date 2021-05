ATTACCO – Gattuso ha scelto chi schierare per il ruolo di esterno destro

Per la sfida di Firenze, da oggi la squadra riprenderà gli allenamenti, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dovrà sciogliere le riserve sull’undici da mandare in campo contro l’undici viola. Ad esempio per il ruolo di esterno destro, dovrebbe essere Politano, a spuntarla su Lozano, calciatore che tatticamente potrebbe essere importante per aprire i varchi per Di Lorenzo. Per il resto l’attacco sarà composto da Zielinski, Insigne e ovviamente Osimhen. Il nigeriano ha rischiato il giallo contro l’Udinese, ma pronto per fare bene anche in Toscana.

La Redazione