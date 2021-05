Altobelli: “Osimhen/Cavani? Per me sono molto diversi. Molto forte in area”

A proposito di quelli ancora un po’ scettici sul paragone Cavani-Osimhen, c’è anche Spillo Altobelli, campione del mondo con l’Italia nel 1982. «Secondo me sono differenti come giocatori: Cavani è la storia del Napoli, Osimhen è un ottimo giocatore ma deve dimostrare più attaccamento alla squadra e alla maglia. Credo gli manchi ancora un po’ di fame. Da quando è arrivato si è capito subito che era un giocatore forte, ma si era perso per infortuni e Covid. Ha perso mesi nei quali avrebbe potuto dare ancora di più. Nel complesso, però, mi piace perché è uno che va nello spazio e gioca anche per la squadra. Nell’area di rigore avversaria fa cose da grande giocatore». B. Majorano (Il Mattino)

Foto (Tribuna.com)