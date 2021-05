Pazienza, ex Napoli: “Partita non facile, i viola giocheranno in scioltezza”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, l’ex centrocampista di Napoli e Juventus Michele Pazienza: “A Firenze non ti devi distrarre. Per il Napoli il più è fatto. Sono state decisive le vittorie negli scontri diretti. L’ultimo ostacolo verso la Champions è la gara di Firenze, partita non facile perché i viola giocheranno in scioltezza. Il Napoli si è reso protagonista di un campionato eccellente – ha aggiunto Pazienza – adesso bisognerà soltanto completare l’opera. A Firenze non sarà facile, perché i viola possono contare su calciatori di valore e soprattutto sulla possibilità di scendere in campo in tutta serenità, perché già salvi. Il Napoli non dovrà abbassare la guardia”.