Valcareggi, agente: “Se oggi la Fiorentina vince si potrebbe rilassare”

Su Radio Marte, è intervenuto Furio Valcareggi, agente, ecco le sue parole: “Ho simpatia per Napoli e per Rino. Commisso tira per Gattuso? Dalle mie informazioni non ha parlato ancora con nessuno, al massimo solo con De Zerbi. Anche il fatto che fossero andati a casa di Sarri era una bugia. Cagliari-Fiorentina? Il Cagliari è messo bene ma può succedere ancora di tutto, la Fiorentina non lo è matematicamente ma moralmente è salva. Fiorentina salva oggi vantaggio per il Napoli? Se oggi vince il finale di campionato sarà pieno di stress accumulati e quindi ci sarà un rilassamento, credo”.