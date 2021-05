UFFICIALE – La Juventus ora rischia per la vicenda della Superlega. Ecco che ha deciso l’Uefa

La questione della Superlega non ha ancora una fine, anzi, rischia di avere una coda sempre più complicata per le tri ribelli (Juventus, Real Madrid e Barcellona). L’Uefa infatti ha deciso che aprirà un’inchiesta, con rischi elevati per tutte e tre. Ecco il comunicato: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega”.

La Redazione