TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Mercato estivo? Prima la difesa e poi un mediano”

Nel corso del programma “Teleclub Italia All News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Bilancio del Napoli? Il rammarico è sicuramente per il non aver avuto per tutta la stagione, la rosa al completo, perchè con tutti gli effettivi la squadra gioca bene ed offre sicuramente ampie garanzie. La sfida di ieri contro l’Udinese non c’è mai stato il rischio di poter subire la beffa, perchè gli azzurri hanno sempre tenuto in pugno la gara. Nella ripresa la squadra ha alzato i ritmi ed ha fatto la differenza. Con questo rendimento i partenopei hanno tutto per vincerle entrambe le gare. Mercato estivo? Mi muoverei sicuramente per il reparto difensivo, il terzino sinistro, uno o due del reparto arretrato, dipende anche da Koulibaly in caso di offerte. A centrocampo, il sostituto di Bakayoko, a meno di pagare i 16 milioni. Per l’attacco, in attesa della questione rinnovo di Insigne, ma con la Champions, sarebbe più semplice convincere il capitano a firmare, si resterà così come elementi. Sulle gare di stasera, sicuramente la gara più interessante è Sassuolo-Juventus, con i neroverdi ad oggi al meglio sul piano fisico dei bianconeri, vediamo come si svilupperà la gara. Torino-Milan? C’è da capire come staranno i rossoneri dopo la sfida contro i bianconeri di domenica sera. Su Atalanta-Benevento, mi auguro in un risultato positivo dei sanniti, ma ad oggi è una gara a senso unico, anche se nel calcio mai dire mai”.

La Redazione