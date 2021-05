SERIE C – Orario pomeridiano per Juve Stabia-Palermo

Tra una settimana si giocherà il secondo turno dei play-off promozione di serie C e in questi casi regna l’incertezza. Spiccano su tutte il derby pugliese Bari-Foggia e la trasferta a Grosseto per la Juventus Under 23. Ecco le date e gli orari.

GIRONE A

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

PRO VERCELLI – JUVENTUS U23 17:30

ALBINOLEFFE – GROSSETO 18:00

GIRONE C

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

BARI – FOGGIA 17:45

JUVE STABIA – PALERMO 17:30