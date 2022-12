Serie A/La Juventus stende il Sassuolo e ritrova la vittoria. Neroverdi sempre in corsa per l’Europa League

SASSUOLO-JUVENTUS

Factory della Comunicazione

La Juventus dopo il blackout contro il Milan vuole ritrovare la vittoria per la sua rincorsa alla zona Champions, a Reggio Emilia sarà una gara difficile contro l’ottimo Sassuolo di De Zerbi con obiettivi anch’esso d’Europa.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Sassuolo e ad inizio partita spreca il vantaggio. Berardi lancia a destra Toljan che serve il rimorchio di Traoré. Un rigore in movimento che termina alto di poco. Al 16′ rigore per il Sassuolo! Bonucci sgambetta Boga in area e l’arbitro Maresca fischia il penalty. Dal dischetto va Berardi, ma Buffon iptonizzae sventa il gol. aL 28′ la Juventus passa in vantaggio. Rabiot supera un paio di avversari di forza e lascia partire il mancino incrociato dal limite su cui non arriva Consigli. Al 45′ Ronaldo fa 100 con la maglia bianconera. Rabiot lancia Ronaldo che salta Marlon e infila Consigli. 22-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa ottima azione del Sassuolo che trova il pari. Scambio tra Raspadori e Locatelli, tacco di quest’ultimo per l’attaccante che calcia e batte Buffon, 1-1. Il pari dei neroveri dura poco però perchè la Juventus ritrova subito il gol. Contropiede della Juve sull’asse Ronaldo-Rabiot-Kulusevski-Dybala. Bella sventagliata dello svedese che libera Dybala davanti a Consigli che lo supera con un lob. Al 78’Ronaldo sfiora il poker per i bianconeri, calcia a giro e colpisce il palo. Al 90′ è 1-3.

TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Rogerio, Lopez, Caputo, Duricic, Peluso, Muldur, Chiriches, Haraslin, Bourabia, Defrel

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Cuadrado, Demiral, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Felix Correia

STADIO: Luigi Ferraris, Genova.

ARBITRI: Maresca, Fiore – Vono, IV: Ayroldi, VAR: Fabbri, AVAR: Alassio.

RETI: 28′ Rabiot(J), 45’Ronaldo(J), 59′ Raspadori(S), 66′ Dybala(J)

NOTE: Ammonito 18′ Marlon, 23′ Danilo, 33′ Chiesa

Rec.+1, +3.

A cura di Antonio Bisesti