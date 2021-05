SERIE A FEMMINILE – Oggi recupero Brescia-Riozzese Como

Si giocherà oggi il recupero della 23a giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che al “Comunale” di Ponte Lambro affronta la Riozzese Como (calcio d’inizio alle ore 20; arbitra Marco Sicurello di Seregno, assistenti Gennantonio Martone di Monza e Ilario Montanelli di Lecco). La partita sarà trasmessa in diretta sul canale MyCujoo del Brescia CF e contestualmente sul sito internet del Brescia CF . Diretta testuale anche sui profili social ufficiali Facebook e Twitter. Dopo la vittoria interna contro il Pontedera per 2 – 0 di domenica, sul campo delle lariane il Brescia ha la prima possibilità di conquistare la salvezza matematica: con tre punti la permanenza in Serie B sarà garantita (attualmente sono tre i punti di vantaggio sull’O robica quart’ultima, portarsi a +6 con due partite da giocare e lo scontro diretto a favore sarebbe decisivo).

Questo il commento del vice allenatore del Brescia CF, Fabio Treccani, che introduce alcuni temi del match: «Non ci sono grosse novità rispetto a domenica. Chiaramente giocando ogni tre giorni ci può essere un po’ di fatica, ma questo vale anche per le nostre avversarie, domenica abbiamo speso molto complice anche il caldo. Ma non ci devono essere giustificazioni, questa è la prima di tre partite n elle quali dobbiamo conquistare i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. I fondamentali dai quali dobbiamo ripartire sono

sempre gli stessi: aggressività, mentalità, concentrazione e approccio giusto alla partita. Chiaro che la qualità dell’avversario di domani sarà diversa rispetto al Pontedera, con tutto il rispetto ovviamente per le toscane che hanno giocato la loro partita domenica pur essendo già retrocesse. Sappiamo che la Riozzese Como era partita con ben altre ambizioni, ha giocatrici di qualità che vorranno chiudere il campionato nel migliore dei modi, di conseguenza mi aspetto una squadra avversaria aggressiva, che vuole fare risultato e vogliosa di rivincita.

Quindi l’atteggiamento da parte nostra dovrà essere ancora più presente e positivo, con maggiore intraprendenza, consapevoli che un risultato favorevole potrebbe farci fare un bel salto in avanti».

La lista delle convocate sarà stilata nella serata di oggi al termine della rifinitura, e comunicata nella mattinata del giorno della partita.

La Redazione