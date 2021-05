Orsi, opinionista: “Champions League? Se la giocano Milan e Juventus”

Su Radio Marte, è intervenuto Nando Orsi, opinionista, ecco le sue parole: “Gattuso? Non so se lui e De Laurentiis sono due politici. Non conviene a nessuno dei due separarsi, anche perché ci va a rimettere il Napoli. Gattuso merita la riconferma perché sta facendo bene. Però non so se si può ricucire lo strappo.

Chi va in Champions League? Io dico che il Napoli può soltanto perderla, la squadra vista in questa settimana autorizza tanta fiducia. Così come non posso pensare che l’Atalanta non ci vada. Se la giocano Milan e Juventus, quindi le 2 partite fondamentali sono Torino-Milan e Sassuolo-Juventus“.