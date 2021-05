O. Damiani, agente: “Insigne è l’anima del Napoli, è decisivo”

“Insigne è l’anima del Napoli, è decisivo sia in fase offensiva sia in quella difensiva con ripiegamenti puntuali e precisi. Osimhen sta dimostrando le sue qualità, adesso è anche più fresco degli altri visto che ha perso qualche mese a causa del Covid. Sul rifiuto dei calciatori dell’Inter di rinunciare a due mensilità, dico che i contratti firmati vanno rispettati. Però, prendere in considerazione l’ipotesi di spalmare queste due mensilità in sei mesi, un anno o due sarebbe un grande atto di responsabilità da parte dei campioni d’Italia. Il Napoli è in salute, ieri si sono messi ancora una volta in mostra Insigne e Osimhen. Di Gattuso ho sempre parlato bene. Vediamo a fine stagione che cosa succederà, però c’è da dire che De Laurentiis gli ha sempre dato la libertà di muoversi”.

Qualche difficoltà in più per Pirlo alla Juventus: “Non so che cosa possa succedere nel caso la Juve mancasse la qualificazione in Champions, qualora la dirigenza decidesse di continuare lo stesso con Pirlo, dovrebbe rifondare la squadra”.